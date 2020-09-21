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Ликвидирована партия "Россия будущего"

Партию под таким названием хотели зарегистрировать соратники Навального, но несколько раз получали отказ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал политическую партию "Россия будущего". Об этом сообщил представитель суда.

"Россия будущего" была внесена министерством в список политических партий в конце мая 2019 года, когда Минюст обновлял список партий, имеющих право участвовать в выборах. Председателем федерального совета партии значился 38-летний Александр Зорин, возглавлявший прежде "Партию свободных граждан".

В середине мая того же года соратники Алексея Навального подали документы в Минюст на регистрацию партии "Россия будущего". По их сведениям, министерство перерегистрировало "Партию свободных граждан" под новым названием, а партии Навального в регистрации отказало, поскольку партия с таким названием уже зарегистрирована.

Навальный оспаривал отказ в регистрации в Замоскворецком суде и Мосгорсуде, но оба раза суды вставали на сторону Минюста.

Соратники Навального в этой ситуации пока не планируют вновь подавать документы для регистрации партии, сообщил "Интерфаксу" директор Фонда борьбы с коррупцией Ивна Жданов.

"У нас дело коммуницировано ЕСПЧ и в ближайшее время новые подачи не планируем", - сказал он.

Навальный с 2012 года добивается регистрации своей партии под названиями "Народный альянс", "Партия прогресса" или "Россия будущего".

Россия будущего Минюст Верховный суд Замоскворецкий суд Мосгорсуд Алексей Навальный

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