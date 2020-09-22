Минюст попросил суд ликвидировать партию Романа Путина

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минюст потребовал, чтобы Верховный суд ликвидировал партию "Народ против коррупции", которую возглавляет Роман Путин. Об этом сообщили в Верховном суде. СМИ называют Романа Путина двоюродным племянником президента России.

Иск от Минюста поступил в суд 22 сентября. Дата его рассмотрения еще не назначена.

На сайте Минюста говорится, что Минюста, партия была образована в 2013 году. Бизнесмен Роман Путин вступил в нее 21 июня 2020 года и в июле ее возглавил.