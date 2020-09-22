Руководителей "Общины Виссариона" заподозрили в насилии над адептами

Молитвенный дом последователей "Церкви последнего завета" в деревне Петропавловка Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ подтвердил задержание руководства красноярской религиозной организации "Церковь Последнего Завета".

"Следователями совместно с сотрудниками ФСБ и МВД на территории Курагинского района Красноярского края проведена специальная операция по пресечению деятельности данного незаконного религиозного объединения. Тороп, Редькин и Ведерников (руководители организации - ИФ) задержаны. В жилищах руководителей и участников проводятся обыски", - говорится в пресс-релизе СКР.

По данным ведомства, с 1991 года по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников руководили курагинской местной религиозной организацией "Церковь Последнего Завета", Тороп именовал себя Сыном Божьим "Христом" под именем Виссарион.

По версии следствия, для получения дохода от своей деятельности они собирали деньги с прихожан, а также применяли к ним психологическое насилие, "в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью", отмечает пресс-служба.

Задержанным планируется предъявить обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам) и арестовать.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о задержании руководства красноярской религиозной организации "Церковь Последнего Завета".

"Церковь Последнего Завета" - новое религиозное движение, которое основал житель Красноярского края Сергей Тороп (называющий себя Виссарионом) в 1991 году. В 1995 году религиозная организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.

В конце августа в общину прибыли журналисты, представители религиозного движения попытались помешать съемкам. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).