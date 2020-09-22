Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надеюсь, к ноябрю будет 5-6 млн доз вакцины, которые будут производиться на 4-5 площадках. Это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать население, достичь уровня вакцинации 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя", - сказал Гинцбург на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что в настоящее время уже 2000 добровольцев в рамках пострегистрационных исследований "получили первый компонент вакцины, никаких значительных побочных эффектов, кроме заявленных, не фиксировалось". "14-15% вакцинированных имеют осложнения, температура до 38 градусов, покраснение в месте введения, головная боль, все проходит в течение первых суток", - отметил ученый.

Гинцбург подчеркнул, что, таким образом, у 85% вакцинированных "никаких побочных эффектов не наблюдалось".