Законопроекты о наказании за призывы к отчуждению территории РФ прошли I чтение

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете отчуждения территории РФ.

"Любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться. Если призыв к отчуждению территорий РФ прозвучал впервые, то ответственность будет административной - придется заплатить существенный штраф. Если правонарушение повторится, то ответственность станет уже уголовной - до четырех лет лишения свободы. В случае, если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам инициативы.

Он отметил, что проекты законов направлены на реализацию в федеральном законодательстве новых норм Конституции.

В свою очередь председатель комитета, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ Павел Крашенинников пояснил, что одним из проектов законов, в частности, предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", введя административную преюдицию.

"Если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как сейчас", - пояснил Крашенинников.

По его словам, "только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ".

При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив их в размере от 200 до 400 тыс. рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний - до четырех лет.

В случае административной ответственности, когда публичные призывы совершены впервые, наказание предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП. Штрафы составят для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан - от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Второй проект закона предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью 280.2 УК РФ "Нарушение территориальной целостности РФ".

В ней предусматривается уголовная ответственность за "отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами)", сказал Крашенинников. В качестве наказания предлагается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Законопроекты внесены Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом.