Дума уточнила наказание за призывы к отчуждению российских территорий

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении пакет законов в развитие темы о запрете отчуждения российской территории. Законы направлены на реализацию в федеральном законодательстве новых норм Конституции.

"Любые призывы отделить от России регион или его часть недопустимы и должны строго пресекаться. Если призыв к отчуждению территорий РФ прозвучал впервые, то ответственность будет административной, придется заплатить существенный штраф. Если правонарушение повторится, то ответственность станет уже уголовной - до четырех лет лишения свободы. В случае если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы", - сказал, комментируя инициативы, спикер палаты Вячеслав Володин.

Сопредседатель рабочей группы по конституционным поправкам, депутат Павел Крашенинников уточнял, что одним из законов, в частности, предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", введя административную преюдицию.

"Таким образом, если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как сейчас", - сказал Крашенинников.

"Только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК", - добавил он.

При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив их в размере от 200 000 до 400 000 рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний - до четырех лет.

В случае административной ответственности, когда публичные призывы совершены впервые, наказание предусматривается по новой статье 20.3.2 КоАП. Штрафы составят для граждан - от 30 000 до 60 000 рублей; для должностных лиц - от 60 000 до 100 000 рублей; для юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети Интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей - до 100 000 рублей для граждан и до 500 000 рублей для юрлиц.

Второй закон предлагает ввести в Уголовный кодекс новую статью 280.2 "Нарушение территориальной целостности РФ".

В ней предусматривается уголовная ответственность за "отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами)", сказал Крашенинников.

В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Авторы законопроектов - Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.