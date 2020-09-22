МЧС на учениях проведет "работу над ошибками" после аварии в Норильске

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - МЧС РФ начало двухдневные учения по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которые станут "работой над ошибками" после недавней аварии в Норильске, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе ведомства.

Учения пройдут с 22 по 23 сентября, в них примут подразделения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) из всех регионов России, сказали в ведомстве.

Глава МЧС Евгений Зиничев отметил, что в ряде чрезвычайных ситуаций последних лет, в частности при разливе нефтепродуктов в Норильске в мае этого года, были выявлены недочеты в организации информационного обмена и своевременном оповещении федеральных органов исполнительной власти.

"В ходе учений необходимо отработать вопросы прохождения информации о чрезвычайной ситуации. Также прошу особое внимание обратить на проверку реальности действующих планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов", - цитирует Зиничева пресс-служба ведомства.

В рамках учений будут отработаны ситуации, связанные с возможным разливом нефти и нефтепродуктов на действующих объектах по их добыче, переработке и транспортировке.

Авария в Норильске

В конце мая на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилась 21 тыс. тонн нефтепродуктов, которые затем попали на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация последствий заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 148,2 млрд рублей.