Удмуртия попросила создать федеральную программу по замене лифтов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госсовет Удмуртии принял обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой создать отдельную федеральную программу по замене и капитальному ремонту лифтов в жилых домах. Программа должна предусматривать обязательное привлечение федеральных средств, уточнили в пресс-службе Госсовета.

Депутаты для этого предлагают сформировать федеральный фонд по аналогии с Фондом содействия реформированию ЖКХ, где софинансирование средствами собственников помещений в многоквартирных домах составляет не более 20%.

Комментируя ситуацию, зампред комиссии Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям Алексей Вершинин отметил, что в республике сейчас подлежит замене около 2,5 тыс. лифтов, которые проработали более 25 лет.

"Предельная стоимость замены одного лифта на 9 и менее остановок составляет около 2 миллионов рублей. (...) В большинстве случаев у собственников накоплено 30-40% средств от необходимых (средств. - ИФ.), еще часть средств жители могут получить из республиканского и муниципального бюджетов. Но даже этого недостаточно, чтобы собрать необходимую сумму", - цитирует пресс-служба заксобрания.

При рассмотрении этого вопроса депутаты Госсовета учли мнение законодателей других регионов Поволжья которые также находят целесообразной создание такой программы, говорится в сообщении.