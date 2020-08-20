Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:10Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

В Думе спрогнозировали существенное сокращение ФНБ к концу года

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Коронавирус и ситуация на мировых рынках приведут к существенному снижению Фонда национального благосостояния до конца года, сообщил первый замруководителя думской фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"К концу года в Фонде национального благосостояния останется около 7 трлн рублей. Бюджет у нас был на начало года профицитный, сейчас он дефицитный: он составляет почти 1,5 трлн рублей", - сказал Исаев журналистам в четверг в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

Парламентарий уточнил, что на сокращение фонда повлияли и коронавирус, и прогнозировавшаяся на это время новая волна мирового экономического кризиса, и ситуация со сделкой ОПЕК+.

Он напомнил, что в 2020 год бюджет входил с ФНБ более чем в 12 трлн рублей и были планы направлять все дополнительные средства в проекты развития.

По его словам, бюджет 2021 года в связи с этим будет корректироваться, однако приоритетом партии "Единая Россия" будет сохранение всех социальных обязательств, в том числе по пенсионному обеспечению, а также ряда нацпроектов, таких как "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Формирование комфортной городской среды", а также госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий".

"Эпидемия ковида внесла ясность, что нам необходимо существенное укрепление системы здравоохранения, в том числе и преодоление негативных последствия оптимизации", - добавил Исаев.

"Мы понимаем, что, к сожалению, кризис носит затяжной характер и вот приоритеты при этой корректировке (бюджета - ИФ) будут иметь серьезное значение", - подчеркнул он.

Хроника 27 января – 20 августа 2020 годаЭкономический кризис
ФНБ Андрей Исаев Госдума Единая Россия Коронавирус

Новости

Подрядчик из "большой тройки" "СтройТрансНефтеГаз" сменил владельца

Экономический кризис

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу

"Газпром" оспорил предписание ФАС по второй жалобе на закупку труб

"Газпром" оспорил предписание ФАС по второй жалобе на закупку труб

Что случилось этой ночью: четверг, 20 августа

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Ростуризм откроет горячую линию для туристов, которые не смогут получить кэшбек за туры по РФ

Компании США и Европы потратят $1 трлн на вывод производства из Китая

Цена меди превысила $3 за фунт впервые с июня 2018 года

Пандемия COVID-2019 отбросила экспорт "АвтоВАЗа" на два года назад. Обзор

Пандемия COVID-2019 отбросила экспорт "АвтоВАЗа" на два года назад. Обзор

Рабочим "Беларуськалия" предложили конфиденциально сообщать о провокаторах

Рабочим "Беларуськалия" предложили конфиденциально сообщать о провокаторах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');