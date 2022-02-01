Лифтовой комплекс пожаловался на непрерывные изменения законов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В России не успеют выполнить план по замене намеченного количества лифтов к 2025 году, предупредил президент Национального лифтового союза (НЛС) Виктор Тишин. К причинам, тормозящим процесс, он отнес в том числе непрерывные изменения законодательства.

"Ситуация на лифтовом рынке у нас интересная. Во-первых, мы второй год работаем в условиях пандемии, адаптируемся к этим условиям. Лифтовой парк страны прирастает, идет замена лифтов. Но замена лифтов, к сожалению, идет очень низким темпом, и в плановые сроки мы не успеваем практически уже. Видно, что мы не успеем, даже если механизм факторинга сработает, и государство будет выделять эти субсидии на замену лифтов", - сказал Тишин на заседании медиа-клуба "Лифт".

Говоря об изменениях законов, он отметил, что сейчас работает регуляторная "гильотина", но, к сожалению, "ряд документов по обеспечению безопасности на лифтах уже был ликвидирован, и у нас с недавнего времени не осуществляется государственный технический надзор". Он выразил надежду, что государство установит для этого надзорный орган, в том числе, для контроля за Правилами по лифтам.

Ранее в Минстрое говорили, что 2025 году в России планируют заменить более 100 тысяч лифтов и что для этого процесса нужно добиваться поддержки и увеличения программы софинансирования между субъектами и фондами капремонта.

Замминистра строительства Светлана Иванова еще раньше говорила, что замены требует около 120 тысяч лифтов. Их меняют в рамках действующих механизмом капремонта - факторинга и софинансирования расходов субъектов на ускоренную замену лифтов.

В 2021 году в думском комитете по строительству и ЖКХ создали рабочую группу для выработки механизма финансирования замены старых лифтов.