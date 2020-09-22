Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Истребитель Су-30 упал в Тверской области при совершении планового учебно-тренировочного полета, сообщают в пресс-службе Западного военного округа.

Там отметили, что экипаж катапультировался и уже эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - сообщили в пресс-службе.