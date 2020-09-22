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Сбежавшую от конвоя криминальную пару помог найти пенсионер МВД

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области задержали осужденного Сергея Устюгова, который 7 июня вместе с подругой и подельницей сбежал из-под конвоя, сообщает МВД. Найти его помог пенсионер МВД, бывший участковый, в доме которого беглецы решили поселиться. Подруга Устюгова Татьяна Никитина сумела скрыться.

Устюгов пытался скрываться в садовом товариществе в пригороде Ангарска. Пенсионер с сыном приехали на свою дачу и застали там разыскиваемых.

По данным МВД, Устюгов и Никитина оказали сопротивление. Хозяева дома обезвредили преступника, вооруженного ножом и газовым баллончиком, и удерживали его до приезда полиции.

До этого в полиции получили еще около шести десятков звонков о возможном обнаружении беглецов.

Устюгов и Никитина в 2018 году были приговорены к 11 и девяти годам лишения свободы за серию разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия. 7 сентября они сбежали, когда их под конвоем везли с места проведения следственных действий к месту отбывания наказания.

После побега они были объявлены в федеральный розыск.

15 сентября МВД пообещало полмиллиона рублей за информацию, которая поможет их разыскать.

МВД Иркутская область Сергей Устюгов Татьяна Никитина Ангарск

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