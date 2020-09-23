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Осужденную, сбежавшую с подельником из-под конвоя, задержали в Ангарске

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские в Ангарске Иркутской области задержали осужденную, которая 7 сентября в Иркутске сбежала из-под конвоя с подельником, сообщила во вторник официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как сообщалось, во вторник полицейские благодаря помощи местных жителей задержали сбежавшего осужденного. Он был пойман в одном из садоводств в пригороде Ангарска. Женщине удалось скрыться.

В ходе розыска полицейские детально обследовали десятки населенных пунктов и садовых участков в Иркутской области. Значительная часть лесных массивов патрулировалась с воздуха авиацией. Активную помощь в поисках оказывали сотрудники Росгвардии и ФСИН.

От граждан поступило более 60 звонков о предполагаемом местонахождении разыскиваемых. Все поступившие сигналы были тщательно проверены.

По факту побега осужденных расследуется уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

7 сентября в Иркутске из-под стражи сбежали 31-летний житель Ангарска Сергей Устюгов и его 24-летняя подельница из Иркутска Татьяна Никитина, осужденные за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия.

Они сбежали при конвоировании в места отбывания наказания после проведения следственных действий для проверки на причастность к аналогичным преступлениям.

На видео, которое распространила полиция вместе с ориентировками на разыскиваемых, видно, как они выходят из подъезда дома. По информации местных СМИ, инцидент произошел в ЖК "Эволюция" в Ленинском округе Иркутска.

По данным информированного источника, осужденные состояли в любовных отношениях. За серию разбойных нападений на территории Иркутской области и Краснодарского края мужчину в 2018 году приговорили к 11 годам лишения свободы, женщину – к 9.

Сбежавшие преступники были объявлены в федеральный розыск. За помощь в поимке осужденных было объявлено вознаграждение до 500 тыс. рублей.

В ходе ведомственных проверок, начатых сотрудниками СКР и МВД, предстоит дать оценку действиям конвойных, сопровождавших осужденных.

Ангарск Иркутская область

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