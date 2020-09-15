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За помощь в поиске сбежавшей из-под конвоя пары пообещали полмиллиона рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области больше недели не могут найти осужденных подельников Сергея Устюгова и Татьяну Никитину. Они 7 сентября сбежали из-под конвоя, когда их после следственных действий везли к месту исполнения наказания. МВД пообещало 500 000 рублей за информацию, которая поможет их найти.

Выплата может носить конфиденциальный характер по желанию информатора.

31-летний Устюгов из Ангарска и 24-летняя Никитина из Иркутска были осуждены за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия.

По данным источника "Интерфакса", осужденные состояли в любовных отношениях. За серию разбойных нападений на территории Иркутской области и Краснодарского края Устюгов был в 2018 году приговорен к 11 годам лишения свободы, его подруга - к девяти.

Теперь они объявлены в федеральный розыск, а СК и МВД проверяет конвоиров, которые их упустили.

На сайте ГУ МВД по Иркутской области опубликваны их фотографии и названы их приметы. В их розыске участвуют все наружные экипажи и оперативные подразделения, сотрудники Росгвардии и ФСИН. Ориентировка с их описанием распространяется в жилых районах, местах массового скопления граждан и в транспорте. Их искали в разных населенных пунктах, в том числе в садовых товариществах.

МВД Иркутская область Сергей Устюгов Татьяна Никитина

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