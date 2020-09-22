Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 22.09В России 1 115 810+6 215В мире 31 245 797+310 786

В партии Романа Путина связали иск о ликвидации с проблемной отчетностью

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В партии "Народ против коррупции", которую недавно возглавил, по данным СМИ, двоюродный племянник президента Роман Путин не знают, с чем связан иск Минюста о ликвидации партии, но признают проблемы с отчетностью.

"Как только наши юристы получат исковое заявление, они его изучат и представят в суд юридически обоснованную позицию", - сказал "Интерфаксу" помощник Романа Путина Максим Каменев.

Между тем, он предположил, что претензии Минюста связаны с проблемами с отчетностью партии.

"В целом о ситуации с проектом "Народ против коррупции" мы можем сказать следующее: с партией "Народ против коррупции" есть определенные вопросы, связанные как раз с непредоставлением отчетности. Мы как раз занимаемся устранением данных недостатков. Мы уверены, что все они будут так или иначе урегулированы в полном соответствии с законом", - сказал Каменев.

"В ближайшее время мы проинформируем общественность о планах по развитию нашего партийного проекта",- добавил он.

Ранее во вторник в пресс-службе Верховного суда России "Интерфаксу" сообщили, что Минюст РФ обратился к ним с требованием ликвидировать партию "Народ против коррупции", председателем которой 5 июля стал Роман Путин, который, по данным СМИ, является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Как следует из материалов, размещенных на сайте Минюста, партия была образована в 2013 году, но до последнего времени не занималась активной политической деятельностью. Предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года. Тогда в партии заявляли, что намерены принять участие в прошедшей в сентябре выборной кампании.

Роман Путин Народ против коррупции Минюст

Новости по теме

Новости

РКЦ "Прогресс" выиграл конкурс на разработку метановой ракеты "Амур-СПГ"

Полномочия председателя Мосгорсуда Егоровой будут прекращены с 23 октября

Полномочия председателя Мосгорсуда Егоровой будут прекращены с 23 октября

Американский посол посетил Уилана в мордовской колонии

Кучерена назвал спекуляцией сообщения о планах Сноудена выплатить США $5 млн

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября

"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября
Пандемия коронавируса

Десять депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19

Десять депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
Навальный попал в больницу

Песков заявил, что друзья Навального увезли важные для следствия улики

Песков заявил, что друзья Навального увезли важные для следствия улики
Пандемия коронавируса

Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');