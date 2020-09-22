В партии Романа Путина связали иск о ликвидации с проблемной отчетностью

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В партии "Народ против коррупции", которую недавно возглавил, по данным СМИ, двоюродный племянник президента Роман Путин не знают, с чем связан иск Минюста о ликвидации партии, но признают проблемы с отчетностью.

"Как только наши юристы получат исковое заявление, они его изучат и представят в суд юридически обоснованную позицию", - сказал "Интерфаксу" помощник Романа Путина Максим Каменев.

Между тем, он предположил, что претензии Минюста связаны с проблемами с отчетностью партии.

"В целом о ситуации с проектом "Народ против коррупции" мы можем сказать следующее: с партией "Народ против коррупции" есть определенные вопросы, связанные как раз с непредоставлением отчетности. Мы как раз занимаемся устранением данных недостатков. Мы уверены, что все они будут так или иначе урегулированы в полном соответствии с законом", - сказал Каменев.

"В ближайшее время мы проинформируем общественность о планах по развитию нашего партийного проекта",- добавил он.

Ранее во вторник в пресс-службе Верховного суда России "Интерфаксу" сообщили, что Минюст РФ обратился к ним с требованием ликвидировать партию "Народ против коррупции", председателем которой 5 июля стал Роман Путин, который, по данным СМИ, является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Как следует из материалов, размещенных на сайте Минюста, партия была образована в 2013 году, но до последнего времени не занималась активной политической деятельностью. Предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года. Тогда в партии заявляли, что намерены принять участие в прошедшей в сентябре выборной кампании.