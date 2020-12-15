В Москве пройдет учредительный съезд новой партии Романа Путина

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Москве во вторник пройдет учредительный съезд партии "Россия без коррупции", которую решил создать двоюродный племянник президента, предприниматель Роман Путин.

Предполагается, что на съезд приедут по два делегата от 53 регионов. Они рассмотрят и примут устав и программу партии, могут уточнить ее название, определят ее руководящие органы и утвердят полномочия по регистрации региональных отделений.

Роман Путин стал одним из претендентов на должность председателя новой партии, говорила ранее "Интерфаксу" руководитель информационного блока организационного комитета партии Дарья Чельцова.

После съезда партия подаст документы на регистрацию в Минюст.

Чельцова отмечала, что Роман Путин не планирует обжаловать решение Верховного суда России по ликвидации партии "Народ против коррупции", поскольку, хоть и был ее председателем, но "основные функции выполнял" другой человек - Григорий Анисимов. Он умер.

Партия "Народ против коррупции" была создана в 2013 году. Роман Путин в нее вступил 21 июня 2020 года, а в начале июля ее возглавил.

Верховный суд 16 ноября ликвидировал партию "Народ против коррупции" по иску Минюста. В тот же день Роман Путин заявил, что участники партии продолжат политическую деятельность, в перспективе могут создать новую партию и будут стремиться войти в парламент. Основной задачей своей политической силы он назвал ограничение коррупции и добавил, что у него есть для этого "вполне действенный рецепт".

СМИ называют Романа Путина сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента.