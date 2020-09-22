Пакет законопроектов по Конституции направлен в профильные комитеты Думы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин направил в профильные комитеты нижней палаты внесенный в Государственную Думу президентом Владимиром Путиным пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию.

Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Госдумы. Там добавили, что законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Госдумы.

Как сообщалось, президент России внес во вторник в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию.

В пакет входят проект федерального конституционного закона (ФКЗ) "О правительстве РФ", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ", "Об Уполномоченном по правам человека в РФ", а также проект ФКЗ "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".