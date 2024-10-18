Гендиректор "Российской венчурной компании" приговорен к четырем годам колонии

Александр Повалко признан виновным в злоупотреблении полномочиями

Александр Повалко во время избрания меры пресечения в Гагаринском районном суде. 2020 год. Фото: Пресс служба Гагаринского суда/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил четыре года колонии общего режима генеральному директору "Российской венчурной компании" (РВК) Александру Повалко по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Мера пресечения Повалко до вступления приговора в законную силу изменена на содержание в СИЗО. Он был взят под стражу в зале суда.

Как ожидается, защита обжалует приговор.

Повалко вменялось злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он был задержан в 2020 году и санкции суда помещен под домашний арест.

Как сообщалось, претензии у следствия возникли к деятельность дочернего фонда РВК - RVC I LP. В частности, речь идет о сделке 2012 года по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - "Алион".

Согласно версии следствия, Повалко не обеспечил ускоренный возврат $3 млн из 5, которые дочерняя компания получила в долг у РВК на приобретение акций.

Бизнесмен не признает вину. В РВК заявляли, что сделка, о которой идет речь в деле, проводилась с соблюдением всех корпоративных процедур и установленных сроков.

Повалко возглавил РВК в декабре 2016 года. До этого он занимал должности замминистра образования и науки РФ; замруководителя Госкомитета РФ по делам молодежи, замруководителя Федерального агентства по делам молодежи; работал в "Ренова-СтройГруп".