Турчак стал одним из двух первых вице-спикеров Совета Федерации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Первыми вице-спикерами Совета Федерации стали бывший вице-спикер Андрей Турчак и бывший полпред правительства в палате Андрей Яцкин. Их избрали на пленарном заседании 23 сентября.

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, 22 сентября Совет палаты решил увеличить число первых вице-спикеров до двух человек, сохранив общее число заместителей спикера.

Она объяснила это тем, что СовФед активно участвует в различных мероприятиях, форумах, зарубежных поездках.

"Сама жизнь диктует, что нужен еще один первый заместитель, который будет заниматься в том числе и этими вопросами", отметила Матвиенко.

Бывший первый вице-спикер Николай Федоров решил не избираться снова на этот пост, добавила она.