Сенаторы Мархаев и Клинцевич ушли из Совета Федерации

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - По итогам региональных выборов в Совет Федерации придут около двадцати новых сенаторов, объявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

После выборов сложили полномочия сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, представитель Смоленской области Франц Клинцевич, а также Алексей Кондратьев, Иван Кулабухов, Владимир Лакунин, Игорь Фомин. Ушедшие из Совфеда Олег Морозов и Сергей Калашников вернутся в Госдуму.

"14 сенаторов прошли выборы и подтвердили свои полномочия", - отметила Матвиенко.

Совет Федерации ранее увеличил число первых заместителей спикера до двух. Новым первым вице-спикером стал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сообщили в пресс-службе партии. Еще одним первым вице-спикером стал бывший полпред правительства Андрей Яцкин. До сих пор единственным первым вице-спикером палаты был Николай Федоров.

Мархаев весной 2020 года был единственным сенатором, кто проголосовал против законопроекта о поправке к Конституции. Летом 2019 года он осудил действия властей и силовиков по подавлению протестов в Москве.