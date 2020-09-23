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Сбербанк инвестирует в "Манжерок" 4 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России сообщил, что инвестирует в развитие курорта "Манжерок" 4 млрд рублей. Об этом говорится в меморандуме, который подписали президент - предправления Сбербанка Герман Греф и глава республики Алтай Олег Хорохордин.

Вложенные средства Сбербанка обеспечат строительство гостиницы, ресторанов, спа-комплекса, оздоровительного центра, горнолыжных трасс, канатных дорог и других объектов туристической инфраструктуры, говорится в сообщении.

Документ предполагает комплексное сопровождение проекта по принципу одного окна в органах государственной власти республики Алтай.

Сбербанк с 2012 года занимается созданием всесезонного курорта "Манжерок".

В середине июля Хорохордин сообщил, что Сбербанк вложит в "Манжерок" около 6 млрд рублей за 3 года.

Сбербанк в течение нескольких лет владеет горнолыжным комплексом "Манжерок". В 2019 году компания "Сбербанк капитал" внесла дополнительный денежный вклад в имущество ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" в размере 1,21 млрд рублей, но позднее в том же 2019 году продала все ценные бумаги "Манжерока". На момент реализации горнолыжного комплекса стоимость финансового вложения в него у "Сбербанк капитала" составила 3,82 млрд рублей.

По данным "СПАРК-Интерфакс" на 17 июня 2020 года, группа Сбербанка полностью контролирует "Всесезонный курорт "Манжерок" через ООО "Барус" и "Сбербанк инвестментс лимитед", зарегистрированную на Кипре.

Сбербанк Манжерок Барус Республика Алтай Олег Хорохордин Герман Греф

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