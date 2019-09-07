Сбербанк обратился в полицию из-за хищений на Алтае при очистке озера

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк настаивает на привлечении к ответственности лиц, занимавшихся очищением озера Манжерок и строительством системы оснежения горы Малая Синюха в Республике Алтай, сообщил глава банка Герман Греф журналистам в субботу.

"Средства были похищены предыдущей командой (губернатора республики Алтай - ИФ). Мы провели анализ, сколько средств было вложено и сколько мы не нашли. Мы не нашли большую часть средств на строительство системы оснежения и системы очистки озера", - сказал Греф.

"Более того, они (подрядчики, выполнявшие работы - ИФ) вытащили из озера тину и водоросли и бросили вот в тот конец. В результате закрыли дренаж озера. И, фактически, здесь сегодня экологическая катастрофа", - отметил глава банка.

По его слова, Сбербанк добивался выделения федерального финансирования на очистку озера и оснежения склона горы Малая Синюха, у подножия которой действует подконтрольное банку АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" (Республика Алтай).

Объемы финансирования работ Греф не уточнил.

При этом Греф назвал ситуацию недопустимой и банк "будет делать все, чтобы эти люди были привлечены к ответственности". Банк обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Заявление также направлены правительством республики, сообщил врио главы республики Олег Хорохордин журналистам в субботу.

Ранее в субботу сообщалось, что Сбербанк ввел в эксплуатацию в "Манжероке" новую канатную дорогу гондольного типа за 1,4 млрд рублей.

Горнолыжный комплекс "Манжерок" расположен в Майминском районе Республики Алтай в береговой зоне озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха. В конце 2011 года власти региона заявляли, что "Сбербанк Капитал" приобрел 75% ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" (позже - АО) и готов инвестировать в развитие алтайской компании 1,43 млрд рублей.

Однако на сегодняшний день, по данным базы "СПАРК-Интерфакс", прямая связь между ГЛК и "Сбербанк Капитал" не прослеживается. Вместе с тем в ГЛК "Интерфаксу" подтвердили, что алтайская компания подконтрольна Сбербанку.