Суд рассмотрит иск к Baring Vostok и Калви на 8,8 млрд рублей 29 октября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области решил рассмотреть 29 октября иск банка "Восточный" к Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и гражданину США, основателю Baring Vostok Майклу Калви о взыскании 8,8 млрд рублей убытков, следует из картотеки суда.

Как сообщил представитель Evison Олег Койда, истец в очередной раз просил отложить рассмотрение иска, однако суд все же определил дату, когда дело начнет рассматриваться по существу.

"Поступила информация, что Калви все же знаком с исковыми требованиями, так как был извещен о заседании, правда, не о сегодняшнем, а о предыдущем", - добавил он. По его словам, стороны участвовали в заседании в режиме онлайн.

Ранее суд неоднократно откладывал заседание по ходатайству участников процесса и на основании того, что один из ответчиков не извещен об иске должным образом.

Банк утверждает, что ответчики искажали финансовую отчетность. Подробности исковых требований оглашены не были. По заявлению истца, ответчики нарушили правовой акт по формированию резервов банка на возможные потери по ссудам. В результате возникла необходимость дорезервирования из собственных средств банка.

В июле 2019 года "Восточным" был подан схожий иск на 9,8 млрд рублей к Evison и Калви. Претензии связаны со сделками с "Национальной службой взыскания" (убыток оценивался в 1,083 млрд рублей), погашением кредита компанией Croushi Enterprises Limited за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций (0,5 млрд рублей) и увольнением бывших сотрудников Юниаструм банка (присоединен к "Восточному" в начале 2017 года, убыток - 8,192 млрд рублей).

"Восточный" требует возмещения убытков с Evison, потому что в спорный период компания являлась мажоритарным акционером банка. Калви выступает ответчиком, так как в период совершения недобросовестных, по оценке истца, сделок и действий являлся конечным бенефициаром группы Baring Vostok и мог определять действия "Восточного" через Evison.

Сейчас банк "Восточный" контролируют бывшие акционеры Юниаструм банка. В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison исполнить колл-опцион "Финвижн холдингс" на 9,99% акций (соглашение, которое было достигнуто в рамках сделки по присоединению Юниаструм банка к "Восточному"). После списания в июне 2019 года в пользу "Финвижн" пакета спорных акций Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный".