"Ведомости" сообщили об исправлении отчетности банка "Восточный" на сайте ЦБ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На сайте ЦБ в отчетности банка "Восточного" на 1 сентября исправили в меньшую сторону нормативы достаточности капитала, обратили внимание "Ведомости". Представители кредитной организации и регулятора отказались это комментировать.

Сначала в отчете норматив базового капитала (Н1.1) был равен 5,15%, собственных средств (Н1) – 8,8% и основного капитала (Н1.2) – 7,6%. Позднее их исправили на 4,9%, 8,6% и 7,3% соответственно, пишет газета.

Правку на сайте ЦБ аналитик Fitch Антон Лопатин назвал "редким исключением". Он предположил, что либо банк постфактум скорректировал прибыль за август, чего пока не видно в отчетности, либо не вся прибыль была признана самим ЦБ для расчета нормативов капитала.

По словам представителя "Восточного", на 1 октября норматив Н1.1 составлял 5,51%. Он заверил, что этот отчет "не будет корректироваться".

В июле в течение шести дней у банка норматив базового капитала Н1.1 был ниже 5,125%, сообщала пресс-служба Банка России. Это значило, что банк должен был в течение 45 дней либо восстановить его своими силами, либо списывать вечный субординированный долг. Такой долг у банка есть – на 7,9 млрд рублей. Представитель "Восточного" говорил, что право его писать банк не использовал и восстановил запас капитала собственными силами.

По данным Fitch, банк получил в августе 1,4 млрд рублей прибыли, что позволило ему выправить норматив Н1.1 до 5,15%. В исправленной версии показатель стал 4,9%, минимально установленный ЦБ уровень – 4,5%.

В середине июня представитель инвестфонда Baring Vostok, акционера "Восточного", сообщил, что регулятор предписал банку досоздать резервы еще на 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов и финансовое положение банка из-за этого приблизилось "к критическому". Представитель "Восточного" подтвердил информацию об этом предписании и сказал, что оно уже исполнено. Он добавил, что банк финансово устойчив и готов отвечать по своим обязательствам.

Банк "Восточный" переживает внутрикорпоративный конфликт. В январе 2017 года "Восточный" присоединил Юниаструм, на 100% принадлежавший Артему Аветисяну. В объединенной структуре Аветисян получил 32%, которые контролировал через "Финвижн", фонды Baring Vostok – 44,5%.

После объединения совет директоров банка запланировал допэмиссию акций по цене 1 копейка за бумагу для восстановления финансовой устойчивости организации, это решение одобрили в ЦБ. "Финвижн" оспорила это решение в суде и добилась временного запрета допэмиссии. Параллельно компания добилась через суд исполнения колл-опциона на 9,99% акций и получила их в июне, так что Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный".

В феврале основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек были задержаны по уголовному делу, возбужденному по жалобе миноритария "Восточного" Шерзода Юсупова. Их обвинили в хищении у банка 2,5 млрд рублей. Трое обвиняемых впоследствии были переведены под домашний арест, трое остаются в СИЗО. В Baring Vostok уголовное дело связывают с корпоративным конфликтом, Аветисян и Юсупов это отвергают.