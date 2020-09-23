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В Кремле не поверили, что Париж "слил" газете разговор о Навальном

В Кремле не поверили, что Париж "слил" газете разговор о Навальном
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Французская газета Le Monde была не точна в передаче формулировок недавнего разговора президента этой страны Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тем оппозиционера Алексея Навального, который попал в больницу и только сегодня был выписан из берлинской клиники, обсуждалась президентами двух стран в недавней телефонной беседе.

"Газета совсем неточна в переданных формулировках. И, справедливости ради, вряд ли она могла быть точна", - заявил Песков, комментируя недавнюю публикацию на эту тему.

"Газета не могла и не может обладать достоверной информацией", - сказал он.

В противном случае, отметил пресс-секретарь, это означало бы, что "французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов", что "не совсем соответствует дипломатической практике".

"Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, "слил" в прессу запись беседы двух президентов. Это же Франция, Франция не может такого сделать, даже не хотим верить", - заявил он.

По его словам, в Кремле не видели обвинений Макрона в адрес России в связи с ситуацией с оппозиционером.

"Если французский коллега Владимира Путина имеет в виду какие-то обвинения в адрес РФ или российского президента в контексте истории с берлинским пациентом, то, конечно, мы с этим категорически не согласны. Но, вместе с тем, мы не видим каких-то прямых обвинений, и не хотели бы видеть", - сказал Песков.

Он отметил, что Москва обратилась к французского стороне за разъяснениями по поводу ситуации с Навальным и "находится в состоянии ожидания".

Хроника 20 августа – 23 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Владимир Путин Дмитрий Песков Эммануэль Макрон Франция

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