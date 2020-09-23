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Песков сказал, что Навальный волен вернуться в Россию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не получали официальной информации о выписке оппозиционера Алексея Навального из больницы, но отмечают, что он вправе вернуться в Россию.

Навальный попал в больницу

"Что касается его возвращения в Москву, то, как любой российский гражданин, он волен это сделать в любой момент", - заявил на брифинге 23 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что прямое авиасообщение между Россией и Германией пока не восстановлено.

"Соответственно, это можно сделать или через те страны, с которыми сейчас есть авиасообщение. Или друзья, или официальная принимающая сторона предоставит опять частный самолет. Это мы уже не знаем", - сказал он.

"Разумеется, каких-то встреч или еще что-то здесь не планируется, если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из ФРГ и других стран", - добавил пресс-секретарь.

Посольство России в Берлине сообщало 16 сентября, что запросило консульский доступ к Навальному, после того, как стало известно, что тот пришел в сознание, может ходить и делать комментарии для соцсетей.

Комментируя сообщение Charite о том, что Навального выписали из стационара, Песков отметил, что сейчас трудно оценивать правдивость любых заявлений.

"Мы сейчас аккуратно относимся ко всем сообщениям на этот счет, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие - ложными, - сказал он. - В любом случае, очень здорово, если, действительно, пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления".

На этом же брифинге Песков назвал неточной публикацию Le Monde о сути телефонного разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. "Справедливости ради" он добавил, что "газета не могла и не может обладать достоверной информацией", поскольку передача журналистам записи беседы президентов не соответствует дипломатической практике.

Источники издания рассказали, что Путин якобы предположил, что "Новичок" не так сложно изготовить и что Навальный сам мог его принять.

Хроника 20 августа – 23 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Дмитрий Песков Владимир Путин Алексей Навальный Германия Новичок Эммануэль Макрон Charite

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