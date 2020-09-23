Le Monde узнала детали телефонной беседы Путина и Макрона о Навальном

По данным газеты, Путин предположил, что Навальный сам принял "Новичок", а также посоветовал изучить версию, "ведущую в Латвию"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора не смогли найти точек соприкосновения при обсуждении инцидента, произошедшего с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пишет парижская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Издание называет обмен мнениями "диалогом между глухими".

Согласно публикации Le Monde, Макрон в ходе беседы подчеркнул, что "Новичок" не могла применить частная организация, и в связи с этим от российских властей требуются официальные объяснения.

Путин, как утверждает газета, объяснил собеседнику, что официального расследования произошедшего на тот момент не было начато, поскольку российским специалистам не передали данные анализов, проведенных Францией и Германией. Также президент РФ выразил мнение, что необходимо изучить и другие версии произошедшего с Навальным - в частности, версию, "ведущую в Латвию", где живет один из создателей "Новичка". Кроме того, по данным Le Monde, Путин предположил, что Навальный при определенных обстоятельствах мог сам принять дозу "Новичка". Макрон, как подчеркивает издание, отверг эти предположения.

Le Monde пишет, что власти Франции и ФРГ теперь обмениваются мнениями по тому, как следует реагировать на произошедшее с Навальным. По ее сведениям, если Россия не согласится провести прозрачное расследование, рассматривается вариант "индивидуальных" санкций, то есть мер против отдельных лиц, а не страны. При этом отмечается, что определить цепочку тех, кто несет ответственность, будет сложно.

14 сентября Кремль сообщил, что Путин и Макрон в ходе телефонного разговора обсудили, в частности, ситуацию вокруг "дела Алексея Навального". Российский лидер "подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте", говорилось в сообщении. В пресс-службе Кремля подчеркивали, что в ходе разговора "акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами".

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец сообщало, что президент Франции в ходе беседы выразил беспокойство по ситуации с отравлением Алексея Навального и призвал "пролить свет на покушение".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.