В Госдуме обвинили США в спонсировании пишущих о Навальном блогеров и подготовке уличных акций

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что США финансировали блогеров и журналистов, которые освещали историю с отравлением оппозиционера Алексея Навального, а также готовили активистов к уличным акциям.

"Комиссия установила, (...) что за период 2019-2020 годов США финансировали создание на территории России и Белоруссии сети "независимых блогеров", журналистов и лидеров мнения, которые сейчас активно освещают тему отравления Навального, осуществляли подготовку активистов к проведению незаконных уличных акций", - приводят в пресс-службе Госдумы слова Пискарёва.

Протестные акции в российских регионах и в Белоруссии, пояснил парламентарий, направляются из-за рубежа.

"В поле зрения комиссии находятся выпускники деструктивных зарубежных тренингов, которые проходили обучение в одних и тех же зарубежных центрах", - сказал Пискарёв.

По его словам, вокруг ситуации с отравлением Навального развернута "массированная дезинформационная кампания". Она носит спланированный характер и, как считают в комиссии, нацелена на то, чтобы "разрушить братский союз России и Белоруссии и другими дружественными странами" и подорвать экономическое развитие России с помощью новых санкций: остановить "Северный поток 2" и заблокировать контакты российских разработчиков COVID-вакцин.

Пискарёв отметил, что, по данным комиссии, следов отравляющих веществ на момент вылета Навального из России российские врачи не нашли, отравление оппозиционера было исключено независимыми российскими лабораториями.

"Когда и где случилось, кем это сделано, если все-таки случилось отравление Навального "новичком", - на борту самолета, в момент транспортировки, в клинике в Германии, с помощью неожиданно появившейся постфактум бутылки, или его не было вовсе, - можно только гадать", - сказал Пискарёв, напомнив, что российские правоохранительные органы так и не получили ответ на свой запрос от немецких коллег и не могут полноценно установить причины произошедшего.

Пискарев также заявил, что Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает депутатам Бундестага провести совместное парламентское расследование "шума" вокруг ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы хотим провести честное, объективное расследование, и будем просить наших коллег из Бундестага, чтобы мы совместно разобрались, кто за этим стоит. Очевидно, что России ситуация не выгодна, очевидно, что Германии она тоже не выгодна, значит, есть некие третьи силы, службы, люди, которые вбивают клин между Россией и Германией, чего нельзя допустить", - сказал Пискарев в эфире "Думы-ТВ".

Депутат добавил, что комиссия подготовила обращение депутатам парламента Германии с просьбой создать совместную "рабочую группу по парламентскому контролю за развитием ситуации вокруг Навального".

"Нам не нравится, что вокруг этого события, пока непонятна его природа, столько шума, из-за которого возникает масса проблем. Возникает проблема "Северного потока", проблема санкций, которые, как я понимаю, в том числе будут касаться предприятий, изготовляющих вакцину от коронавируса и многое другое", - мотивировал обращение комиссии Пискарев.