Глава СВР допустил, что случай с Навальным может быть провокацией Запада

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным может являться провокацией западных спецслужб, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Исключать этого нельзя", - сказал он в четверг журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать подобные мнения.

"Вчерашнее заявление представителей Германии вызывает больше вопросов, чем ответов", - сказал Нарышкин.

По его словам, российские врачи ранее провели доскональное обследование Навального, пока он находился на территории РФ, и никаких отравляющих веществ в его организме обнаружено не было.

О "перехваченных" Белоруссией переговорах между Польшей и ФРГ

Отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перехваченных переговорах между Варшавой и Берлином, а также о том, что ситуация с отравлением Навального могла являться фальсификацией, Нарышкин сказал: "Если президент Лукашенко такое заявил, то он имел на это соответствующие основания". "Я со своей стороны вполне допускаю это", - добавил глава СВР.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией.

"Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в Минске в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

По его словам, разговор был перехвачен накануне. "Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи", - уточнил Лукашенко.

Кремль не видит, кому выгодно отравление

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никаких поводов для обвинения российского государства в связи со случившимся с Навальным.

"Не думаю вообще, что кому-то это могло быть выгодно. Если просто трезво смотреть на происходящее, - сказал Песков. - Я бы аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства".

Московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского провел анализ биологических жидкостей оппозиционера Навального. Сообщалось, что следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится "Новичок", там не нашли.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. Однако в Москве отвергли эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.