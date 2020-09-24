В Москве за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - За сутки в России выявлено еще 6 595 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 1050, впервые с июня показатель превысил тысячу человек.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19.

Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах РФ. В том числе в Петербурге 215 новых заболевших. В Подмосковье 205 новых случаев, в Ростовской области - 189, в Воронежской области - 162, в Нижегородской области - 160.

Скончались за сутки 149 человек, за все время - 19 948.

Поправились и выписаны 929 829 пациентов, в том числе 6 130 за последние 24 часа.