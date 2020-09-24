Источник сообщил о возможном повторении в Москве карантина для пожилых

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в этой связи "рассматривается возможность повторного введения карантинных мер для этих категорий граждан".

Вместе с тем, источник подчеркнул, что пока "закрывать" экономику, а также возвращаться к пропускному режиму в столице не планируется.

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем 1000 выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.

В пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг сообщили "Интерфаксу", что все крупные предприятия столицы получат письма рекомендательного характера о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы. "Письма рекомендательного характера подписаны мэром Москвы Сергеем Собяниным", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в четверг на встрече с губернаторами президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость принятия мер по охране здоровья прежде всего людей старшего поколения, "людей, которые входят в группу риска в связи с хроническими заболеваниями". "Все это нужно делать аккуратно, исходя из реальной ситуации на конкретной территории, которую вы возглавляете. Но нельзя эти проблемы уводить и на второй, третий план. Иначе они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется", - предупредил Путин.

В то же время Путин рассчитывает, что ситуация с коронавирусом не заставит возвращаться к жестким коронавирусным мерам, как это делается сейчас во многих странах мира. "Очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", - сказал президент.