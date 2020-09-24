Совладелец сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" предстанет перед судом

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, который является совладельцем сгоревшего кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд Кемерово. "По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой", - говорится в пресс-релизе.

Благодаря этому Вишневский получил соответствующее разрешение для ввода в эксплуатацию ТРЦ "Зимняя вишня", несмотря на то, что работы производились без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.

Пожар в "Зимней вишне"

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года, в воскресенье. Возгорание в ТРЦ возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. В результате погибли 60 человек. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре.

Вишневский скрылся от следствия, его объявили в международный розыск, а в марте 2019 года предпринимателя задержали на территории Польши, после чего он был выдан РФ.

15 сентября 2020 года СКР завершил следствие в отношении Вишневского.