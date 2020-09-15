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Завершено расследование дела совладельца "Зимней вишни"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В главном управлении СКР по особо важным делам завершилось расследование дела гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, совладельца сгоревшего в марте 2018 года торгового центра "Зимняя вишня". Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Бизнесмену вменяют дачу взятки в особо крупном размере организованной преступной группе (ч. 5 ст. 291 УК). По версии следствия, во главе группы была начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова. Кроме нее, в группу входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс"" Никита Чередниченко.

Вишневского в марте 2019 года задержали в Польше и год спустя выдали в Россию. Он был объявлен в международный розыск, в СК считали, что он скрылся от следствия.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой, ее сыну и Чередниченко 7 млн рублей за незаконные действия и бездействие в связи с реконструкцией здания второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово. Эту сумму он перечислил в ИСК "Ресурс" по мнимому договору на оказание услуг, а Чередниченко их обналичил, полагает следствие.

В результате Вишневский смог провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было, считают в СК. Заместитель инспекции - начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей злоупотребила должностными полномочиями, составив акт обследования с недостоверной информацией о выполненных работах. Комкова проигнорировала грубейшие нарушения противопожарной безопасности, говорится в пресс-релизе.

"Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети", - отмечают в СК.

Вишневский вины не признает.

Ради возмещения ущерба по делу в СК нашли и добились ареста недвижимости бизнесмена и его матери в Испании и России.

Уголовное дело Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей было направлено в суд ранее.

Также в суде рассматриваются уголовные дела бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и других лиц, ответственных за безопасность в сгоревшем ТРЦ, от гендиректора "Зимней вишни" Надежды Судденок, до частного охранника Сергея Антюшина.

Пожар в торговом центре в Кемерове

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Зимняя вишня Вячеслав Вишневский Кемерово СКР Танзиля Комкова

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