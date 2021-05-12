Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:17Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" прокурор попросил до 14,5 лет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Кемерове в Заводском суде прокурор запросил для фигурантов первого дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" от 5 до 14,5 лет колонии, передал корреспондент "Интерфакса".

Подсудимых восемь. Это бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности) и по ч. 3 ст. 293 (халатность).

Богдановой и Судденок прокурор попросил по 14,5 года колонии, Соболеву - 13 лет, Полозиненко - 6 лет 8 месяцев, Никитину - 5,5 года, Антюшину - 9,5 года, Бурсину - 6 лет колонии, Генину - 5 лет. Также он потребовал удовлетворить гражданские иски от потерпевших.

По мнению прокурора, в суде их вина была доказана полностью.

Дело начали рассматривать весной 2019 года. Гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, совладельца сгоревшего ТРЦ будут судить отдельно.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" случился днем в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много посетителей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Внутри сгоревшей "Зимней вишни"

6
Зимняя вишня Кемерово Заводской суд Юлия Богданова Надежда Судденок

Новости по теме

Новости
Нападения в школах

Дуров заявил, что Галявиев сделал свой телеграм публичным за 15 минут до стрельбы

Дуров заявил, что Галявиев сделал свой телеграм публичным за 15 минут до стрельбы

Осужденный экс-глава Серпуховского района поставлен на учет как склонный к побегу

Осужденный экс-глава Серпуховского района поставлен на учет как склонный к побегу

Ройзман получил 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля

Нападения в школах

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

СКР сообщил о заболевании головного мозга у Ильназа Галявиева

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Бесплатная догазификация охватит около 2 млн российских домохозяйств

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса"

Москва не получала просьб о помощи или убежище от Медведчука

Ройзман получил второй арест на девять суток

Нападения в школах

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

Эрдоган заявил о сходной позиции с Москвой по конфликту Израиля и Палестины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');