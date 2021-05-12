Фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" прокурор попросил до 14,5 лет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Кемерове в Заводском суде прокурор запросил для фигурантов первого дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" от 5 до 14,5 лет колонии, передал корреспондент "Интерфакса".

Подсудимых восемь. Это бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности) и по ч. 3 ст. 293 (халатность).

Богдановой и Судденок прокурор попросил по 14,5 года колонии, Соболеву - 13 лет, Полозиненко - 6 лет 8 месяцев, Никитину - 5,5 года, Антюшину - 9,5 года, Бурсину - 6 лет колонии, Генину - 5 лет. Также он потребовал удовлетворить гражданские иски от потерпевших.

По мнению прокурора, в суде их вина была доказана полностью.

Дело начали рассматривать весной 2019 года. Гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, совладельца сгоревшего ТРЦ будут судить отдельно.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" случился днем в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много посетителей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.