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Все регионы РФ получили пробные партии вакцины от коронавируса

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доставка в регионы пробных партий вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи, закончена, сообщает Минздрав России.

"Все регионы получили первые пробные партии вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

По данным Минздрава, в ряде регионов уже вводят вакцину. Приоритетной группой для вакцинации являются медицинские работники.

В обороте находятся более 27 тысяч упаковок маркированных вакцин, и их объем наращивается, отмечают в министерстве.

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Коронавирус Гам-Ковид-Вак Sputnik V

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