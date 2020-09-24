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РФПИ пообещал, что в 2021 г. привиться от COVID-19 смогут все желающие

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Производство первой вакцины от коронавируса к концу декабря выйдет на 10 млн доз в месяц, что позволит в течение шести-девяти месяцев провести полную вакцинацию всех желающих жителей России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы ожидаем уже буквально в ноябре-декабре выход вакцины, измеряемый миллионами. Мы надеемся, что к концу декабря мы выйдем на возможность производить около 10 млн доз вакцин в месяц, что позволит провакцинировать всех желающих в России в горизонте 6-9 месяцев", - заявил Дмитриев на онлан пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Он отметил, что Россия является лидером по вакцинам, так как в вакцине института Гамалеи используется гораздо более проверенная технология, подтвердившая свою безопасность, чем во всех других аналогичным препаратах, разрабатываемых в мире.

В российской вакцине нет кода всего коронавируса, только зашифрован "небольшой кусочек шипа", то есть им невозможно заболеть в принципе при вакцинации, что делает ее безопасной, пояснил глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что вакцинированы будут только те люди, которые хотят. Вакцина уже поступила в регионы.

Вакцина "Спутник V" будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует РФПИ.

Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
РФПИ Кирилл Дмитриев Институт имени Гамалеи Коронавирус Спутник V

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