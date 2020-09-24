В Самаре отцы поссорившихся школьников устроили конфликт со стрельбой

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Самаре возбуждено уголовное дело по факту конфликта со стрельбой родителей учеников одной из школ. По предварительным данным, ссоре взрослых предшествовал конфликт их детей-школьников, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавшие получили серьезные травмы лица, добавили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, 22 сентября на улице Земеца несколько мужчин, в том числе отцы школьников, устроили конфликт, и один из них стрелял из травматического пистолета. Два других участника ссоры получили тяжелые травмы.

Следствие МВД возбудило по факту уголовное дело по п. "б" ч.3 ст.111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью 2 лицам с применением предмета, используемого в качестве оружия).