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В Приморье будут судить устроителя родительского самосуда над школьником

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Приморье завершили расследование и направили в суд резонансное уголовное дело о том, как в школе в городе Большой Камень родители устроили самосуд над пятиклассником.

Местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинение легкого вреда здоровью, сообщила в четверг старший помощник руководителя управления СКР по краю Аврора Римская.

В РоссииСуд не стал арестовывать одного из предполагаемых участников самосуда над пятиклассником в школе ПриморьяЧитать подробнее

По версии следствия, 20 февраля мужчина силой вывел 12-летнего ученика из класса в мужской туалет, где несколько раз ударил ребенка и пытался окунуть его головой в унитаз. У школьника было зафиксировано сотрясение мозга и синяки.

Как выяснило следствие, мотивом преступления стала "неподтвержденная информация о якобы ненадлежащем поведении потерпевшего среди сверстников".

Как сообщалось, в феврале в школе в Приморье родители силой завели пятиклассника в туалет и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми. Следствие тогда отмечало, что в классе был затяжной конфликт, а администрация школы на обращения родителей не реагировала.

Было возбуждено дело о халатности против ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а директора школы отстранили от работы.

Приморье

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