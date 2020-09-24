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Кировского депутата оштрафовали за убийство охотничьих собак

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Кировской области Зуевский суд оштрафовал на 240 000 рублей депутата регионального заксобрания за убийство двух западносибирских лаек из ружья, сообщили областная прокуратура и СК. Имя депутата они не назвали, местные СМИ пишут, что это Вячеслав Ягдаров.

Суд установил, что 29 декабря депутат ехал на снегоходе неподалеку от деревни Блиновская, увидел охотничьих собак и выстрелил в них не меньше пяти раз из охотничьего ружья. Собаки погибли. Хозяин животных Андрей Рогачев пожаловался в полицию и записал видеоролик о случившемся. Уголовное дело по факту возбудили 1 января.

Суд оценил ущерб, причиненный Рогачеву, в 108 000 рублей.

Депутат признан виновным в жестоком обращении с животными и умышленном уничтожении чужого имущества. Помимо выплаты штрафа суд обязал его заплатить 10 000 рублей Рогачеву в порядке компенсации морального вреда, уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

До суда он был под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Вины он не признал, отметили в СК. Рогачев в видеообращении утверждал, что в телефонном разговоре с ним депутат признал, что убил собак, но обвинил его в том, что отпустил их бегать без присмотра.

Заксобрание Кировской области еще до возбуждения уголовного дела публично осудило жестокое обращение с животными.

Кировская область Зуевский суд Вячеслав Ягдаров Андрей Рогачев СКР прокуратура

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