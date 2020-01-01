Депутат, застреливший без причины чужих собак, стал фигурантом уголовного дела

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Депутат Заксобрания Кировской области стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он из хулиганских побуждений и без значительного повода застрелил из ружья чужих охотничьих собак. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Две собаки были застрелены 29 декабря в Зуевском районе. Хозяин животных пожаловался в полицию. Причастность депутата к стрельбе установили полицейские в ходе доследственной проверки. Материалы проверки они передали следователям. В СК по факту гибели собак возбудили дело по статьям о жестоком обращении с животными и умышленном уничтожении чужого имущества.

Хозяин собак Андрей Рогачев выложил на YouTube ролик и показал трупы животных, гильзы и следы от вездехода. Он заявил, будто бы депутат-единоросс Вячеслав Ягдаров в телефонном разговоре с ним заявил, что убил его собак и что хозяин сам виноват, что разрешил им бегать без присмотра. Рогачев подчеркнул, что это были охотничьи собаки, на них были все необходимые документы и что они погибли почти у него на глазах.

Заксобрание Кировской области 30 декабря опубликовало заявление "По поводу инцидента с депутатом ОЗС В.Н. Ягдаровым". Депутаты подчеркнули, что осуждают жестокое обращение с животными, и пообещали разобраться в случившемся. Ситуацию они будут оценивать с позиций "утвержденных правил этики депутатов".