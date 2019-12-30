Полиция проверит причастность кировского парламентария к убийству охотничьих собак

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы начали проверку по факту убийства охотничьих собак в Зуевском районе Кировской области, к которому, предположительно, причастен депутат областного Заксобрания.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что материалы проверки будут переданы в СК, так как предполагаемый виновник является депутатом.

Накануне в соцсетях было опубликовано видео, где продемонстрированы лежащие в поле трупы двух убитых охотничьих собак, гильзы и след от снегохода, на котором якобы перемещался стрелявший.

Автор видео сообщил, что написал заявление в полицию по поводу данного инцидента и назвал имя предполагаемого виновника - по его данным, это депутат Заксобрания региона Ягдаров Вячеслав Николаевич. Автор видео сообщает, что парламентарий "хладнокровно практически на глазах хозяина расстрелял собак".

На сайте Заксобрания региона опубликовано сообщение под заголовком: "По поводу инцидента с депутатом ОЗС В.Н. Ягдаровым".

"Законодательное Собрание Кировской области безусловно осуждает жестокое обращение с животными и информирует, что для дальнейших решений, в том числе по рассмотрению инцидента с позиций утвержденных правил этики депутатов, необходимо установить все факты произошедшего и получить правовую оценку случившегося", - говорится в сообщении.