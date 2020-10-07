Фаворитами Нобелевской премии мира сочли Комитет защиты журналистов, студентку из Судана и ФБК

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Институт исследований мира в Осло, известный часто сбывающимися прогнозами лауреатов Нобелевской премии мира, опубликовал список фаворитов на получение премии этого года.

Исследовательский институт составляет подобные "шорт-листы" каждый год, а в 2018 и 2019 годы они действительно включали в себя тех, кто стал лауреатами.

В этом году первым в списке значится Комитет защиты журналистов, который является международной неправительственной организацией. Он собирает информацию о сотрудниках СМИ, подвергшихся нападениям или убитым, а также выступает в защиту прав журналистов по всему миру.

На втором месте этого списка - студентка Суданского международного университета Алаа Салах, которую называют "Леди в белом", и альянс "Силы свободы и изменений", объединяющий в себе гражданские ассоциации и повстанческие коалиции в Судане. Алаа Салах считается символом протестов, которые привели к отстранению от власти президента Омара аль-Башира.

Далее в списке - российский оппозиционер Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

В списке фаворитов также китайский активист и экономист Ильхам Тохти, борющийся за права уйгуров в Китае. Его приговорили в 2014 году к пожизненному лишению свободы. Вместе с ним, на четвертом месте - студент, политический активист из Гонконга Натан Лоу.

Кроме того, согласно исследовательскому институту, определенные шансы на победу, среди прочего, есть у международной организации "Репортеры без границ", у "Новой газеты", неправительственных организаций "Мемориал" и "Русь сидящая".

Согласно данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 318 кандидатов, 211 из них - это физические лица, оставшиеся 107 - организации.

По правилам Нобелевского комитета, список потенциальных кандидатов на получение премии держится в секрете в течение 50 лет.

Кроме того, кандидатуры потенциальных претендентов на получение Нобелевской премии можно подавать до 1 февраля. Соответственно, на премию 2020 года могут претендовать те лица и организации, которых номинировали до 1 февраля 2020 года.

Между тем, по оценкам издания The Independent, премию мира в этом году может получить шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По мнению западных экспертов, с большей долей вероятности премия в этом году будет присуждена не конкретному физическому лицу, а, скорее, организации.