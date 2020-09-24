Участники расстрела полицейских в Петербурге получили до 22 лет колонии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Два фигуранта дела о расстреле в Петербурге полицейской машины с "черным налом" получили по 22 года лишения свободы, третий - 20, сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Ранее присяжные со второго захода признали их виновными.

4 декабря 2015 года утром на Муринской дороге люди на Hyundai обстреляли служебную машину транспортной полиции. Машина загорелась, один полицейский был убит, второй тяжело ранен. Из машины пропали 24 млн рублей, которые полицейские везли, чтобы заплатить за работу нелегальных мигрантов на стройках группы ЦДС в Красногвардейском районе.

1 апреля 2016 года СКР сообщил, что в связи с нападением на машину полиции задержаны пять подозреваемых. Среди них были Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян.

В зависимости от роли каждого в совершении преступления они признаны виновными по статьям "бандитизм", "разбой", "убийство и покушение на убийство", "незаконный оборот оружия", "неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства", "уничтожение идентификационного номера транспортного средства".

Следствие считает, что нападение долго готовилось, поскольку фигуранты использовали машину, радиостанции, огнестрельное оружие и боеприпасы. Главарем банды следствие считает Нусимовича, стрелявшим - Левинского. Еще двое задержанных, по версии следствия, предоставили главной тройке автомобили - Hyundai и "Газель".

21 июня присяжные признали их виновными и не заслуживающими снисхождения.

Нусимович признал, что незаконно хранил дома два патрона, остальные обвинения он отверг. Остальные обвиняемые также вину не признали и называли вердикт присяжных противоречивым и непонятным, сообщала пресс-служба судов.

В январе 2019 года коллегия присяжных их оправдала, но Верховный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

В октябре 2019 года бывший начальник пострадавших полицейских - бывший командир ОМОНа управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Хистяев был оштрафован на 50 000 рублей за то, что разрешил подчиненным возить чужие деньги в служебном автомобиле. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями.