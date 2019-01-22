Присяжные оправдали фигурантов дела о расстреле полицейского автомобиля в Петербурге

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Присяжные вынесли оправдательный вердикт трем фигурантам уголовного дела о разбойном нападении на полицейских на Муринской дороге в Петербурге в конце 2015 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, во вторник в Санкт-Петербургском городском суде состоялось оглашение вердикта по уголовному делу в отношении Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна, обвиняемых в разбойном нападении на полицейских в конце 2015 года, убийстве и покушении на убийство, незаконном обороте оружия.

"Вину частично признал Нусимович, согласившись с тем, что незаконно хранил в квартире два патрона. Присяжные, ответив на 26 вопросов, оправдали фигурантов за непричастностью. Нусимович виновен по части 1 статьи 222 УК РФ и признан заслуживающим снисхождения", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, Нусимович не позднее октября 2015 года создал разбойную банду, куда вошли Геворкян и Левинский. Руководитель группы заранее планировал нападение на полицейских, которые перевозили крупные суммы денег на стройплощадку компании "ЦДС". Соучастники долго готовились к нападению. Они использовали автомобиль, маски, радиостанции, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Утром 4 декабря 2015 года на пересечении проспекта Маршака и Муринской дороги сообщники расстреляли служебный автомобиль сотрудников МВД на транспорте, после чего, похитив не менее 24 млн рублей, скрылись. В результате нападения полицейская машина загорелась, один полицейский скончался на месте, а другой в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Впоследствии было установлено, что подвергшиеся нападению полицейские перевозили крупную сумму денег, предназначенную для оплаты труда нелегальных мигрантов на строительных объектах группы компаний "ЦДС" в Красногвардейском районе.

На похищенные 24 млн рублей преступники впоследствии приобрели три дорогих автомобиля. Подозреваемые были задержаны в Петербурге 31 марта - 1 апреля 2016 года.