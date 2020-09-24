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Путин не хотел бы возвращаться к COVID-ограничениям, что были весной

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что ситуация с коронавирусом не заставит возвращаться к жестким коронавирусным мерам, как это происходит сейчас во многих странах мира.

"Очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", - сказал Путин в ходе встречи с губернаторами российских регионов, избранными в Единый день голосования в сентябре этого года.

"Вы посмотрите, что делается в некоторых странах: там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее", - сказал Путин.

"У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем эффективные меры", - отметил глава государства. По его словам, "стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться".

Владимир Путин

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