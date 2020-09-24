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Прокурор предложил не считать "индульгенцией" проверку Абызова в 2015 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Проверка 2015 года, которая не вызвала нарушений у экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, проводилась только по сообщениям СМИ, заявил в суде прокурор и предложил не считать ее "индульгенцией".

"Прошу обратить внимание, что прокуратура провела проверку в 2015 году в отношении Абызова, не выявив нарушений с его стороны", - заявил адвокат Абызова.

"Вы воспринимаете этот документ, как знаете, в средние века католическая церковь выдавала индульгенции, так и вы. Но для индульгенции покаяться надо", - отметил гособвинитель.

Он подтвердил, что в 2015 году замгенпрокурора письменно отвечал Абызову после проведенной проверки.

"Истина заключается в том, что Абызов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить ряд средств массовых информации, прокуратура не проверяла имущественное положение Абызова, а проверила только те данные, на которые обратил внимание сам Абызов", - пояснил прокурор. Тогда прокуроры не проводили объемную и долгую проверку, как сейчас.

Гагаринский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 32,5 млрд рублей средств бывшего чиновника. Экс-министру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК).

Он арестован. Все обвинения он отрицает.

Михаил Абызов СКР Генпрокуратура Гагаринский суд

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