Абызова обвинили в суде в незаконном владении иностранными активами

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в суде Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, когда занимал должности на госслужбе, активно участвовал в коммерческой деятельности (пяти) кипрских компаний и компании "Сибэко", поставщика электроэнергии в Сибири, заявил в суде прокурор.

Гагаринский суд начал рассматривать дело бывшего чиновника.

По версии обвинения, Абызов знал, что чиновникам нельзя владеть иностранными активами и нужно декларировать доходы, и в 2017 году "принял решение о реализации своего актива, а именно акций компании "Сибэко"".

"Согласно плану, (...) в банке Совкомбанк были открыты счета кипрскими компаниями, и на эти счета поступила сумма свыше 32 млрд рублей, как стоимость акций, которые перешли в собственность покупателя. Эти денежные средства по воле Абызова тратились на приобретение других активов, то есть происходило преобразование ранее полученного дохода в другие активы, в том числе покупались иностранные облигации, иностранная валюта", - сказал прокурор.

Абызов и другие фигуранты его дела были задержаны в марте 2019 года. С тех пор бывший министр находится под арестом. Ему вменяют организацию преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), мошенничество в особо крупном размере, незаконный бизнес, отмывание. Он все обвинения отрицает.

Генпрокуратура в августе обратилась в суд с иском об обращении в доход государства незаконно нажитых Абызовым 32,5 млрд рублей.