Абызов заявил, что ФСБ не нашла нарушений закона о госслужбе с его стороны

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов утверждает, что ФСБ проводила проверку соблюдения им закона о госслужбе в 2013 году и не нашла нарушений.

"Был направлен рапорт проверки Федеральной службой безопасности в администрацию президента в 2013 году. По результатам проверки было вынесено решение о соблюдении мной закона о государственной службе", - заявил Абызов в Гагаринском суде Москвы, где слушается иск об изъятии в доход государства средств бывшего чиновника в размере 32,5 млрд рублей.

По его словам, в ходе проверки он представил ФСБ все объяснения по прямому и бенифициарному владению, в том числе в отношении компаний, упомянутых в иске Генпрокуратуры РФ.

Абызов и ряд других фигурантов его дела были задержаны в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ) и легализации преступных доходов (часть 4 статьи 174.1 УК РФ). Он арестован.

Абызов все обвинения отрицает.