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Четверть россиян не интересует, кто станет следующим президентом США

Лишь 1% россиян верит, что победа кандидата от демократов Джо Байдена будет выгодна России

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Каждого четвертого россиянина не интересует, кто выиграет на выборах в США, поскольку, по их мнению, это никак не отразится на интересах РФ, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в четверг в "Интерфакс".

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Исследование показало, что больше половины российских респондентов, слышавших ранее о кандидате в президенты США от демократов Джо Байдене, или 26% всех участников опроса, придерживаются мнения, что, с точки зрения интересов России абсолютно все равно, кто именно из двух кандидатов выиграет выборы. В том, что для РФ выгодна победа действующего президента Дональда Трампа, уверены 9% всех респондентов, в пользе успеха Байдена для дальнейшего развития российско-американских отношений не сомневается 1% участников опроса.

Как показало исследование, больше половины россиян (55%) вообще ничего не знают о Байдене.

Вместе с тем, 42% россиян слышали об этом кандидате, и более половины из них, или 24% всех участников опроса, считают, что он производит на них скорее негативное впечатление, каждый восьмой россиянин из тех, кто знает о Байдене или 5% всех респондентов говорят, что впечатление от него позитивное.

Практически каждый пятый, слышавший о кандидате от демократов, или 9% всех участников опроса отмечают, что Байден им абсолютно безразличен.

Респонденты, знающие о нем, на вопрос социологов о том, что именно им известно, отмечают контакты Байдена с Украиной, его антироссийскую позицию и поддержку санкций против Москвы.

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По данным ФОМ, ровно половина респондентов, знающих о кандидате от демократов, или 21% всех участников опроса, уверены, что он проиграет выборы Трампу, а 8% полагают, что Байден все-таки одолеет действующего президента США.

Что касается отношения россиян к Трампу, то, по результатам исследования, позитивно воспринимают нынешнего хозяина Белого дома 23% участников опроса, среди респондентов в возрасте 46-60 лет эта доля составляет 28%.

О своем отрицательном отношении к Трампу сообщили 43% россиян, больше всего негативно относящихся к президенту США приходится на возрастную категорию старше 60 лет (47%).

Всероссийский опрос был проведен 4-6 сентября среди 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

ФОМ США

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