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Опрос показал, что Байден опережает Трампа на 10 пунктов по стране

Опрос показал, что Байден опережает Трампа на 10 пунктов по стране
Кандидат в президенты США Джозеф Байден
Фото: AP/TASS

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа на 10 процентных пунктов по стране, свидетельствуют данные опросов, проведенных университетом Маркетта и Квиннипэкским университетом.

Согласно результатам опроса Маркетта, Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов по стране (50% против 40%).

При этом одобряют работу нынешнего президента 41% против 58% опрошенных.

Опрос Квиннипэкского университета показывает, что Байден лидирует с 52% по сравнению с 42% Трампа.

Отмечается, что 94% избирателей уже приняли решение о том, за кого проголосуют. Тем временем 5% еще могут изменить свое мнение.

При этом около половины избирателей заявили, что планируют голосовать лично в день выборов. Только одна треть опрошенных проголосуют по почте или заочно.

Среди избирателей, которые заявили, что будут голосовать лично в день выборов, 57% поддерживают Трампа.

Квиннипэкский университет провел опрос с 17 по 21 сентября среди 1 тыс.302 возможных избирателей, его погрешность составляет 2,7 процентных пункта.

Опрос университета Маркетта проводился с 8 по 15 сентября среди 1тыс.357 вероятных избирателей. Возможная статистическая погрешность составляет 3,6 процентных пункта.

США Джо Байден Дональд Трамп

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